Pegasus işçileri zafere çok yakın: İşten çıkarılan işçilerin şikayeti haklı bulundu

Pegasus Havayolları’nda sendikalı işçilerin işten çıkarılmasına ilişkin Nakliyat-İş Sendikası'nın İŞKUR'a yaptığı şikayet başvurusu sonucunda, işçilerin haksız yere işten çıkarıldığı tespit edildi.

Şikayet sonucunda şirkete gönderilen müfettişin, sendikayı haklı bularak, şirketin performans gerekçesiyle işten çıkarma iddiasının doğru olmadığını tespit ettiği aktarıldı.

Nakliyat-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapmış olduğumuz şikayet üzerine müfetişlerce yapılan inceleme sonucunda, Pegasus Hava Taşımacılığı, üyemiz işçilerin iş akitlerine,6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun19/1 Maddesine aykırı olarak son verdiği tespit edilmiştir" denildi.