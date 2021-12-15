Pegasus işçilerine adliye önünde polis müdahalesi

Pegasus Havayolları’nda DİSK Nakliyat-İş’in örgütlenmesi devam ederken sendikaya üye olan çok sayıda işçi işten çıkarılmıştı.

İlk etapta işten çıkarılan 15 işçinin açtığı işe iade davasının ilk duruşması bugün Kartal Anadolu Adliyesi’nde görüldü.

Mahkeme şirket yönetiminin ve işçilerin tanıklarını dinlediği duruşmayı 1 Nisan 2022 tarihine erteledi.

İşçiler duruşmanın ardından adliye çıkışında açıklama yapmak isterken polis başsavcının adliye otoparkında basın açıklamasını yasakladığı gerekçesiyle işçileri engellemeye çalıştı. Polisin Nakliyat-İş Genel Sekreteri Erdal Kopal’ı akan trafiğe doğru itmesi işçilerin tepkisine yol açarken, işçiler polisin engelleme girişimlerine karşın basın açıklamasını yaptılar.

Basın açıklamasında konuşan Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu Pegasus’un işçileri işten çıkarmasının asıl gerekçesinin işçilerin Anayasal hakları olan sendikal haklarını kullanmak olduğunu belirtti, şirketin gösterdiği başarılar nedeniyle onur belgesi verdiği çalışanları daha sonra performans düşüklüğü gerekçesiyle işten çıkardığına dikkat çekti.

Mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Küçükosmanoğlu “Pegasus eninde sonunda örgütlü, Nakliyat-İş’li ve toplu sözleşmeli olacak” dedi.

Öte yandan Pegasus’un geçtiğimiz haftalarda işine son verdiği bir işçi duruşma öncesinde soL’un sorularını yanıtladı.

‘Çıkarılan 10 kişiden 9’u sendikalı’

-Pegasus’ta bu yıl başlayan sendikalaşma mücadelesinde şirketin 80’i Nakliyat-İş üyesi 106 çalışanı işten çıkardığını biliyoruz. Açılan tazminat davalarından ilki Kartal Adliyesi’nde görülecek. Siz de bu süreçte işten çıkarıldınız? Bu süreci ve yaşananları anlatabilir misiniz?

Nisan aylarında dillendirdiğimiz, Mayıs'ta ilk aleni örgütlenmeye dönüşen, pandemide işten çıkarma yasağı bittiği gibi gruplar halinde işten çıkarmaların başladığı süreçte ilk dava Kartal adliyede olacak.

Neredeyse tüm şefler, amirler idari izinli sayılmış, birçoğu zaten şahit olarak davaya geliyor. İşten çıkarmalar ise düzensiz bir şekilde devam ediyor. En son sayı 150'yi geçti diye biliyorum. Kabaca bir ortalama ile çıkarılan 10 kişiden 9'u sendikalı. Böyle bir durumda mahkemenin çok uzun süreceğini sanmıyorum. Her şey aleni bir şekilde sendika düşmanlığını gösteriyor.

Şirketin daha önce başarı ödülü verdiği işçileri performans eksikliğini gerekçe göstererek işten çıkarmasını nasıl yorumluyorsunuz?

Bunun Pegasus için sonucunun çok kötü olacağını düşünüyorum.

CEO’dan teşekkür alan personelin çıkarılması, üstün performans verilen arkadaşların çıkarılması, koltuk satışlarından özel teşekkür alan arkadaşların o teşekkürü yazan müdürler tarafından çıkarılması vb..

Eğer şirket “yok bakın savunma yazdırmışız, yok istekli değildi” vs. gibi manipülasyona başvurur da dava sürecini uzatırsa kendileri için daha sıkıntılı durumlar oluşabilir. Yaşadıklarımızı açık açık anlatırız.

‘Bir sendikalı olalım dedik tepemize bindiler’

Pegasus işçileri pandemi döneminde neler yaşadılar?

Pandemi dönemi ekstra zor geçti gerçekten. Zam yok, prim yok, giderek eriyen net ücretler… Bir sendikalı olalım dedik tepemizde bindiler.

Yahu siz pandemide bazı arkadaşlarımızı özellikle nasıl hiç mesaiye çağırmazsınız? Bunun açıklamasını nasıl yapacaksınız?

Sadece 1 yıl çağırılmayan bir arkadaşımız minimum tüm haklarıyla 80-90 bin lira hak mahrumiyetine uğruyor.

Daha uzun çağırılmayan var, tamamen keyfi.

Direnen Pegasus işçileri Pazar günü DİSK’in Kartal’da düzenlediği Geçinemiyoruz mitingine de katıldılar. Bundan sonraki mücadele sürecine ilişkin ne dersiniz?

Evet mitinge bir kısmınız katıldı gayet de güzel oldu. Bundan sonra daha çok mitingler eylemler duyulur bizden. Çarşamba Kartal adliyesinde olacak çıkarılan arkadaşlarımız, çalışan birçoğumuz da mesaide haber bekleyecek. Şirketin böyle bir süreci daha da batırarak uzatma yoluna gitmesi kendileri için hiç iyi olmayacak bunu göreceksiniz. Biz burada kolonya içen yolculardan, katakullici müdürlere sabır taşına döndük. Şimdi onlar düşünsün.