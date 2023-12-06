PE: Özak Tekstil işçileri derhal serbest bırakılmalıdır

Urfa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Özak Tekstil’de, Öz İplik-İş’ten istifa ederek Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası'nda (BİRTEK-SEN) örgütlenmeye başlayan işçiler, BİRTEK-SEN üyesi bir kadın işçinin işten atılması sonucunda üretimi durdurarak direnişe başlamışlardı.

On günü aşan direnişte, bu sabah saatlerinde patronu ve fabrikasını işçilerden “korumak” için kapının önünde düzenli olarak tutulan jandarma, işçilere gaz ve coplarla sert şekilde müdahale etti. 19’u işçi, biri sendika başkanı ve ikisi sendika yöneticisi olmak üzere toplam 22 kişi gözaltına alındı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'ndan yapılan açıklamada "Direnişi kırmak için yapılan bu müdahale asla kabul edilemez. Özak Tekstil işçileri ve BİRTEK-SEN sendika yöneticileri derhal bırakılmalıdır! Özak Tekstil İşçisi Yalnız Değildir!" denildi.