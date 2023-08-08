PE Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı: Mamak Belediyesi işçileri kazanacak

Patronların Ensesindeyiz (PE) Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı, bugün Ankara'da ücret artışı için iş bırakma kararı alan Mamak Belediyesi işçileri için bir açıklama yayınladı.

Belediye emekçilerinin zorbalığa boyun eğmeyeceği vurgulanan açıklamada, açlık sınırında ücretleri kabul etmeyen Mamak Belediyesi işçilerinin mücadelesinde kararlı olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, konuya ilişkin fen işleri yerleşkesinde yarın basın açıklaması gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklama şöyle:

"Açlık sınırında ücretlerle çalışmak zorunda bırakılan Mamak Belediyesi işçileri ücret artışı için iş bırakma kararı aldı. Bugün Mamak Belediyesi işçilerinin ücretleri sosyal yardımları düştüğümüzde asgari ücretin altında kalmaktadır. Açlık sınırının altındaki bu ücretler karşısında Hak-İş sendikası belediye işçilerini yalnız bırakmıştır. Sendikadan olumlu yanıt alamayan arkadaşlarımız iş bırakma kararlarında haklıdır. Çünkü Belediye işçileri geçinemiyor!

Çalıştığımız iş yerinde üreten, sıcak havalarda ter döken, bir eldiven için kavga veren biz belediye emekçileri bu zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. Mamak Belediyesi işçilerinin talepleri bellidir: Ücretlerinin 22000 liraya yükseltilmesi.

Açlık sınırında ücretleri kabul etmeyen Mamak Belediyesi işçileri mücadelesinde kararlıdır.

Yarın 8.30’da basın açıklaması için fen işleri yerleşkesinde olacağız. Dayanışma için tüm dostları bekliyoruz."