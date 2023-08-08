Ankara Mamak Belediyesi işçilerine dayanışma ziyareti

AKP'li Ankara Mamak Belediyesi'nde çalışan emekçiler açlık sınırındaki ücretlere karşı eyleme geçti.

Asfalt, yol yapım, kanalizasyon ve park bahçelerde çalışan işçiler, bugün iş bıraktı.

Sosyal yardımları düşünce asgari ücretin altında kalan ücretlerinin 22 bin lira olmasını talep eden işçiler, yandaş Hak-İş’ten destek alamayınca kendileri harekete geçti.

İş bırakan emekçilere Patronların Ensesindeyiz Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı ve TKP Ankara İl Örgütü destek ziyaretinde bulundu, mücadelede işçilerin taleplerinin arkasında olunacağı vurgulandı.

Mücadeleyi sürdürmekte kararlı olan belediye işçileri yarın da eylemlerine devam edecek.