PE Aliağa Gemi Söküm İşçileri Dayanışma Ağı: Taleplerimiz kabul edilene kadar mücadeleye devam!

İzmir'in Aliağa ilçesinde yüzlerce gemi söküm işçisi 11 Şubat Cuma gününden bu yana kötü çalışma koşulları ve düşük ücretlere karşı direnişe geçmişti.
İşçilerin direnişi 7. günde sürerken, Patronların Ensesindeyiz (PE) Aliağa Gemi Söküm İşçileri Dayanışma Ağı bir açıklama yaparak "Taleplerimiz kabul edilene kadar mücadeleye devam" dedi.
PE Aliağa Gemi Söküm İşçileri Dayanışma Ağı'nın açıklaması şöyle:
"Aliağa Gemi Söküm işçileri olarak direnişimizin 7.günündeyiz. Bizlere dayatılan sefalet ücretlerine, güvencesiz çalışma koşullarına karşı iş bırakmamız başından beri haklıydı. Dün Aliağa İş Mahkemesi’nin verdiği, 'grevin tedbiren yasaklanmasının reddi' yönündeki karar da gösterdi ki, eylemlerimiz hukuki olarak da geçerli ve meşrudur.
Patronların hukuku kullanarak bizleri yıldırma çabaları boşa düşmüştür.
Gemi söküm patronları üzerimizden milyonlar kazanırken, insanca yaşamak için gerekli en basit taleplerimizi dahi görmezden gelmeye devam etmektedir. Bizleri dinlemek yerine yıldırmaya çalışmakta, hukukun yetmediği yerde hukuksuzca emniyet güçlerini devreye sokmaktadırlar. İşçi temsilcilerinin hepsiyle görüşmek yerine, birkaç temsilci arkadaşımız üstünde baskı kurarak çözüm aramaktadırlar.
'Artık patronların tehditlerine boyun eğmiyoruz!'
Bizlerin eylemlerinde hukuksuzluk arayan patronlar bilsinler, asıl bu yaptıkları hukuksuzluktur. İşçilerin taleplerinin konuşulacağı masada emniyet güçleri değil, işçi temsilcileri ve onların avukatları olmalıdır.
Bizler emeği karşılığında insanca yaşamak, ısınmak, beslenmek, çocuklarını yetiştirmek isteyen gemi söküm işçileriyiz. Zorlu şartlarda çalışan, hiçbir ülkenin kabul etmediği mega gemileri sökenler bizleriz. Artık patronların tehditlerine boyun eğmiyoruz.
Taleplerimizi yineliyoruz, bu taleplerimiz yerine getirilene kadar tüm gemi söküm işçisi kardeşlerimizi haklı mücadelemizi sürdürmeye devam etmeye çağırıyoruz."
Taleplerimiz:
- Gemide çalışan kesimcisinin 500 TL, saha işçisinin 450 TL, ara işçisinin 350 TL ve operatörün 450 TL yevmiye almasını istiyoruz.
- Gemi söküm işçiliği, ağır ve tehlikeli iş kolu kapsamına alınsın.
- Maaşlarımız bankalar üzerinden ödensin.
- Hava muhalefeti nedeniyle yevmiyelerimiz kesilmesin.
- 6 ayda bir zam uygulansın.
- Yapılan eylemler nedeniyle hiçbir işçi arkadaşımız işten atılmasın.
- İşçi temsilciliği protokol altına alınsın.
- Kişisel koruyucu ekipmanlar işçilere temin edilsin.
- Cumartesi günleri yarım gün mesai yapılsın.
- Eldeki iş bitiminde işçiler işten çıkarılmasın.
- Yıllık izin hakkı olan işçi istediği zaman iznini kullanabilsin.
- İşe girişlerde rapor alınırken, rapor çıkarma ücretleri işveren tarafından karşılansın.
- Bu süreçte açılan tüm davalar geri çekilsin.
PE Aliağa Gemi Söküm İşçileri Dayanışma Ağı
Aliağa'da direniş sürüyor
Aliağa'da dün patron tarafıyla yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.
İşçilerse talepleri karşılanana kadar mücadeleye devam edeceğini duyurdu. 7. gününde direniş sürüyor.
📢 Aliağa'da grev devam ediyor.— Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) February 17, 2022
Dün patron tarafıyla yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı. Taleplerimiz karşılanana kadar mücadeleye devam.#AliağaİşçisiZamİstiyor pic.twitter.com/I8vRRGfuud
Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:
Facebook: https://www.facebook.com/
Twitter: https://twitter.com/
E-posta: [email protected]