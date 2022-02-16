Mahkeme gemi söküm işçilerinin eylemleri hakkında 'grev durdurma' talebini reddetti

İzmir'in Aliağa ilçesinde gemi söküm şirketlerinde çalışan yüzlerce işçinin eylemleri devam ederken, patronlar 'grevin tedbiren durdurulması' talebiyle Aliağa 2 Nolu İş Mahkemesi'ne başvuru yaptı.

Patronların Ensesindeyiz'in haberine göre bugün kararını açıklayan mahkeme bu talebi reddetti.

Kararda davanın tek bir işçiye karşı açıldığı belirtilerek "Tek bir işçinin grev yapamayacağı hususu dikkate alındığında, somut olayda, yasadaki tanıma uygun bir grevin olduğundan söz edilemeyeceği gerekçesiyle 'grevin tedbiren durdurulması' talebi hakkında red kararı vermek gerekmiştir." denildi.

İşçiler bu kararın bir kazanım olduğunu belirterek, talepleri karşılanan kadar mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdiler.