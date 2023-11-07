Pazarlık gizlendi, maaşlar zamsız yattı: Öz Finans-İş'ten istifalar başladı

Patronların Ensesindeyiz’de yer alan habere göre Ziraat bankası, Halkbank, Ziraat Katılım, BDDK, SPK ve Kamu Gözetim Kurumu'nda örgütlü olan Öz Finans-İş sendikasında son günlerde bir dizi istifa yaşandı.

Sendika yetkilileri tarafından 1 Kasım’da zamlı maaş alacakları söylenen bankacılar, aybaşında maaşlarının zamsız yatmasını öfkeyle karşıladı. Gizli yürütülen toplu iş sözleşmesi sürecinde patronlardan ne talep edildiğinin öğrenilememesi de banka emekçileri tarafından tepki gördü.

Sektördeki emekçilerin aktarımına göre çok sayıda istifanın yaşandığı, sendikanın bu konuda yanlış bilgilendirme yaptığı ve istifaların devamının gelebileceği söylendi. Birçok bankacı hayat pahalılığı karşısında ezildiklerini, yoksulluk sınırının çok altında, açlık sınırında maaş aldıklarını belirtti.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer veren sendika tepki çekti:

''Üyelerimizi istifaya zorlayıp sonra da dayanışma dilekçesi vermelerini temin edip; sendikanın imzaladığı sözleşmedeki mali ve sosyal hakları tam ve eksiksiz olarak alabilmelerini garantiye almaya çalıştığınıza hayretle şahit olduğumuzu ve bugüne kadar yararlanma konusunda ortaya koyduğumuz iyi niyetimizin sürekli olarak kötüye kullanılması karşısında da önümüzdeki dönem imzalayacağımız TİS ile 6356 sayılı Kanun’dan aldığımız yetkileri kullanmak zorunda kalacağımızı hatırlatmak isteriz.''

Sendikanın Anayasal hakkı olan toplu iş sözleşmesi hakkından faydalanabileceği bilinen bir gerçek. Ancak açıklama bunun emekçilere yönelik bir olarak kullanıldığını gösteriyor.