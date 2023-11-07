Enflasyon durmuyor: Fırınlarda bayat ekmek ve simit dönemi

Asgari ücret açlık ve yoksulluk sınırının altında kalırken, gıda enflasyonunun yükselişi durdurulamıyor. Fırınlar talebin artması üzerine ‘bayat ekmek, simit ve poğaça’ gibi ürünleri yarı fiyatına satmaya başladı.

Ekmek fiyatlarına gelen ardı ardına zamlar, yurttaşların bayat ekmeğe yönelmesine neden oldu. 200 gram ekmeğin 7 liraya satıldığı Elazığ’da fırıncılar, askıda ekmek uygulanmasıyla dar gelirlinin taze ekmek alabildiğini belirtirken, bayat ekmeğe olan talebin de arttığını belirtiyor.

Gazete Duvar'ın haberine göre; fırıncılar, un fiyatlarının artışının en büyük gider kalemlerinden biri olduğunu belirtiyor. 14 yıldır fırıncılık yapan bir esnaf şunları söyledi:

“Un, nakliye fiyatları almış başını gidiyor. Sadece un değil, unlu mamulleri de üretiyoruz. Dolayısıyla susam, maya, yumurta hemen her kalemdeki artış bizleri etkiliyor. Sabah insanlar işe giderken poğaça, simit alarak kahvaltı yapıyorlardı. Şimdi o eski satışlarımız kalmadı. Bir gün önceden kalan poğaça ve simitlerimizi satıyoruz. Bunları ya ücretsiz ya da yarı fiyatına veriyoruz. Şu noktaya geldik, ekmek alamıyorsan bayat poğaça al… İşin gerçeği paran yoksa açsın.”

Fırıncı esnafı Muhammed Bulut da geçen yıl devletin fırıncılar için una destek verdiğini aynı uygulamayı bu yıl da istediklerini söyledi. Un fiyatı arttıkça, ekmek fiyatlarının da yükseleceğini kaydeden Bulut, askıda ekmek uygulamasına yoğun talep olduğunu ifade etti. Bulut, “Geçen yıllara göre bayat ekmek ve askıda ekmek soran vatandaşlarımızın sayısında artış var. Un fiyatları bu şekilde kalırsa bizi kurtarıyor. Şu anda unun çuvalı 650 TL. Ama yılbaşında büyük bir zam bekleniyor. Ondan sonra alım gücümüz düşecek, maliyetimiz artacak. Bizi en çok zorlayan un ve odun fiyatları. Askıda ekmek uygulamamız var. Geçen yıl bu kadar değildi ama bu yıl birçok vatandaşımız askıda ekmek soruyor. Askıda ekmekten alabilen alıyor, alamayan bayat ekmeğe de yöneliyor” dedi.

Gıda enflasyonu ve açlık sınırı durdurulamıyor

Eylül ayında yapılan araştırmaya göre; gıda enflasyonu ortalama yüzde 75,1 olarak gerçekleşirken, emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 92,3 oldu. Üçüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 85,7 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20’lik grubun gıda enflasyonu yüzde 98,2 ve en yoksul yüzde 20’lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 118 olarak gerçekleşti.

Haziran ayının son günlerinden net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi kararlaştırılan asgari ücret, açıklanmasının ardından kısa süre içinde eridi. Eylül ayında yapılan güncel açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarına göre; açlık sınırı 12 bin 612 liraya, yoksulluk sınırı ise 43 bin 623 liraya yükseldi.