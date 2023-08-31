Paw Guards yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı

Paw Guards'ın yöneticilerinden Erkin Erdoğdu, hakkındaki 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası kararı nedeniyle Ankara'da tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce hayvan hakları savunuculuğu adıyla "dolandırıcılık" ile "tehdit" ve "belgede sahtecilik" suçlarından hakkında 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erkin Erdoğdu'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Erdoğdu'nun saklandığı adres belirlendi.

DHA'nın haberine göre Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Kendisini gözaltına almaya gelen polislerden kaçmaya çalışan Erdoğdu, takiple yakalandı.

Hapis cezasının yanı sıra çok sayıda suçtan arandığı da öğrenilen Erdoğdu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.