Depremzede hayvanları rant kapısına çevirenleri yazmıştı: Zülâl Kalkandelen'e tehdit

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zülâl Kalkandelen köşesinde, Paw Guards olarak bilinen Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği ve dernek kurucusu Erkin Erdoğdu’nun hayvanlar üzerinden sağladığı rantı kaleme aldı. Bunun üzerine sosyal medyada tehdit ve hakaretler içeren bir açıklama yapan Erdoğdu, “Bakın bu hafta Paw Guards nasıl bir tokat vuruyor Zülal Kalkandelen’e. Köşesini de bıraktıracağız, Cumhuriyet’e de ceza ödettireceğiz” sözlerini kullandı.

Bu sözlerin ardından konuya ilişkin Cumhuriyet’e bilgi veren Kalkandelen, “Beni temsil hakkı olduğu için avukatıma gerekli bilgi ve belgeleri yolladım. Suç duyurusunda bulunmak için hazırlanıyoruz” dedi. Paw Guards’ın uygunsuz ve hukuksuz işlerini ortaya çıkardığı için hedef haline geldiğini belirten Kalkandelen şunları söyledi:

“Kurucusu dediğimiz Erdoğdu’nun resmi belgelerde adı geçmiyor çünkü sicili kabarık. Geçmişten beri sahtekârlıklarını yayımladığımız için bana hakaret ediyor. İnsanlar iyi yaptıklarını düşünerek onları destekliyor ancak aldıkları yardımları doğru kullanmıyorlar. Depremde kurtardıklarını söyleyerek paylaştıkları hayvanların bir kısmı ortalıkta yok. Burası araştırılması gereken bir oluşum. Birçok şikâyet olmasına karşın hiçbir işlem yapılmıyor.”

Dolandırıcılık, sahtecilik, yaralama, tehdit...

Kalkandelen birçok kez Erdoğdu ve Paw Guards’la ilgili uygunsuzlukları köşesinde ele aldı. Bu haberleri nedeniyle hedef olan Kalkandelen, Erdoğdu’nun geçmişteki ticari ilişkilerinden dolayı dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, bıçak ve demir sopayla adam yaralama, güveni kötüye kullanma suçlarından birçok kez yargılanarak aldığı cezaları haberleştirdi.

Ardından Kalkandelen, geçen haftalarda Adem Kayacı adlı birinin Paw Guards’la çalıştıktan sonra parasını alamadığını anlattı. Kalkandelen’in yazısında yer alan bilgiye göre Kayacı, Erdoğdu’nun kendisini aylardır oyaladığını, 30 bin 875 TL’lik ödemeyi hatırlatmak için aradığında, “Gel de al, bacaklarına, beynine sıkarım” şeklinde tehdit edildiğini söyledi.

Ayrıca, Kahramanmaraş Belediyesi Hayvan Barınağı’na giden gönüllüler, Paw Guards’ın denetimi altındaki barınağa kamyonlar dolusu mama gönderildiğini ama o mamaların hayvanlara verilmediğini, ekmek yedirildiğini belirtti.

Erdoğdu ayrıca sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu etiketleyerek, “Bunların hakkından ben gelirim bakanım” paylaşımı yaptı.