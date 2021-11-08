Patronun tacizine uğrayan stajyerin açtığı davanın duruşması 12 Kasım’da

Çalıştığı hukuk bürosunda patron avukat tarafından tacize uğrayan öğrencinin açtığı davanın ikinci duruşması 12 Kasım Cuma günü görülecek.

Haber Merkezi

Hukuk fakültesi öğrencisi Arzu Topuz'un çalışmak için girdiği hukuk bürosunda patron avukat S.K. tarafından tacize uğramasının ardından açtığı davanın ilk duruşması 28 Mayıs’ta görülmüştü.

Sanığın savunmasının üç saat kadar sürmesi ve tanıkların dinlenememesi sebebiyle, tanıkların dinlenmesi için ikinci duruşma günü 12 Kasım 2021 oldu.

Arzu Topuz Twitter’dan yaptığı açıklamada herkesi dava günü destek vermeye davet etti:

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