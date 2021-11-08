Patronun tacizine uğrayan stajyerin açtığı davanın duruşması 12 Kasım’da

Hukuk fakültesi öğrencisi Arzu Topuz'un çalışmak için girdiği hukuk bürosunda patron avukat S.K. tarafından tacize uğramasının ardından açtığı davanın ilk duruşması 28 Mayıs’ta görülmüştü.
Sanığın savunmasının üç saat kadar sürmesi ve tanıkların dinlenememesi sebebiyle, tanıkların dinlenmesi için ikinci duruşma günü 12 Kasım 2021 oldu.
Arzu Topuz Twitter’dan yaptığı açıklamada herkesi dava günü destek vermeye davet etti:
Patron avukatım S.K.’ya karşı açtığım cinsel saldırı davasının 2. duruşması 12 Kasım Cuma günü saat 10.00’da İstanbul Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecektir. Dayanışmamız ve mücadelemiz için desteklerinizi bekliyorum.#UykularınKaçsın #ArzuİçinSusmuyoruz https://t.co/Gvw0ZjfgsC— Arzu Topuz (@TopuzArzu) November 8, 2021