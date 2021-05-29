Staj yaptığı hukuk bürosunda tacize uğradı: Yılmayacağız, mücadele etmeye devam edeceğiz

Çalıştığı büroda patronu tarafından tacize uğrayan Arzu Topuz’un patron S.K.’ye açtığı davanın ilk duruşması dün görüldü.

PE Stajyer Avukatlar ve Hukuk Öğrencileri Dayanışma Ağı’nın da takipçisi olduğu davada, duruşma başlarken patron vekili tarafından yapılan itiraz ile salona alınmaları engellenmeye çalışılmasına rağmen avukatlar duruşmaya girdi.

Sanık müdafi tarafından tekrardan duruşmanın bu koşullarda başlamaması, ya iptal edilmesi ya da daha büyük bir salona öğleden sonraya ertelenmesi talep edildi. Talep mahkeme heyeti tarafından kabul edildi ve duruşma öğleden sonra ayarlanan konferans salonunda başladı.

Sanık yaklaşık 3 saat kadar savunma yaptı. Savunma sonunda katılan vekiller sanığa sorularını yöneltti. Uzunca süren savunmadan dolayı tanıklar dinlenemedi.

Duruşmanın ardından Arzu Topuz, Patronların Ensesindeyiz Stajyer Avukat ve Çalışan Hukuk Öğrencileri Dayanışma Ağı pankartı ile yaptığı açıklamada "Yılmayacağız, mücadele etmeye devam edeceğiz, ikinci celsede de üçüncü celsede de burada olmaya devam edeceğiz" dedi.

İlk duruşmada tanıklar dinlenemezken bir sonraki duruşma Kasım ayına ertelendi.