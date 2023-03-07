Patronların Ensesindeyiz'den Yunanistan'daki tren kazası sonrası PAME'ye dayanışma mesajı

Patronların Ensesindeyiz Ağı, Yunanistan'da 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından Yunan işçilerin devrimci sendikası Tüm İşçilerin Militan Cephesi'ne (PAME) dayanışma mesajı gönderdi.

Yaşanan faciayı "katliam" olarak niteleyen açıklamada sorumlunun "piyasa düzeni ve özelleştirme politikaları" olduğuna dikkat çekildi.

Yunanistan işçi sınıfının Türkiye'deki depremlerin ardından sergilediği dayanışmayı hatırlatan mesajda "Yaşamlarımızı elimizden alan bu sömürücü düzen derhal yıkılmalıdır" ifadelerine yer verildi.

'Ölümlerin nedeni piyasa düzenidir'

Patronların Ensesindeyiz adına PAME'ye gönderilen mesaj şöyle:

"Yunanistan’da Şubat ayının son günü gerçekleşen tren kazasında Yunanistan halkının yaşadığı acıyı paylaşıyoruz. Hayatını kaybedenler adına Yunanistan halkına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz.

Bir yanda Türkiye’de yaşanan büyük depremler, diğer yanda Yunanistan’da yaşanan tren kazası, her iki ülke halkları için ağır sonuçlar doğurdu.

Sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim: Türkiye’de yaşanan depremler ve Yunanistan’daki demiryolu faciası büyük katliamlardır.

Bugün yaşanan bu afetler, kazalar, facialar için önlemler alınsaydı, yurttaşlarımızın ölmesi engellenebilirdi. Ancak yaşanan ölümlere neden olan bu piyasa düzenidir. Özelleştirme politikalarıdır. İnşaat patronlarına sağlanan sınırsız özgürlüktür. Sermaye sınıfının kârlarının işçilerin yaşamından önce gelmesidir.

Yaşamlarımızı elimizden alan bu sömürücü düzen derhal yıkılmalıdır.

Türkiye’de yaşanan depremin ardından halkımızla dayanışma sergileyen ve demiryolu faciasının ardından bu katliamlara karşı mücadele eden Yunanistan işçi sınıfıyla dayanışıyoruz.

Yaşasın enternasyonal dayanışma!"