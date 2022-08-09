Patronların Ensesindeyiz'den ETF işçileri için eylem

Patronların Ensesindeyiz, ETF Tekstil işçileri için İstanbul Bahariye'de eylem yaptı.

Haber Merkezi

Patronların Ensesindeyiz, İstanbul Tuzla’da ödenmeyen maaş ve hakları için direnen ETF Tekstil işçileri için Bahariye'de eylem yaptı.

Patronların Ensesindeyiz Genel Koordinatörü Selahattin Kural, hakları gasp edilen ETF tekstil işçileri için "Kriz fırsatçısı patronlara fırsat vermeyeceğiz. İşçiler Sanem Dikmen’den de, diğer patronlardan da haklarını alacak" dedi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]patronlarinensesindeyiz.org

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