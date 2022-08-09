Patronların Ensesindeyiz'den ETF işçileri için eylem

Patronların Ensesindeyiz, İstanbul Tuzla’da ödenmeyen maaş ve hakları için direnen ETF Tekstil işçileri için Bahariye'de eylem yaptı.

Patronların Ensesindeyiz Genel Koordinatörü Selahattin Kural, hakları gasp edilen ETF tekstil işçileri için "Kriz fırsatçısı patronlara fırsat vermeyeceğiz. İşçiler Sanem Dikmen’den de, diğer patronlardan da haklarını alacak" dedi.

ETF işçileri kazanacak

PE Bahariye’de ETF işçileri için eylem yaptı.

Hakları gasp edilen ETF tekstil işçileri için PE Genel Koordinatörü şöyle dedi:

Kriz fırsatçısı patronlara fırsat vermeyeceğiz. İşçiler Sanem Dikmen’den de, diğer patronlardan da haklarını alacak.#ETFTekstil pic.twitter.com/6s2uHb3JvL — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) August 9, 2022

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