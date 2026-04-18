Patronların Ensesindeyiz'den 1 Mayıs çağrısı: 'Patron düzenine karşı işçilerin ülkesi için alanlara'

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı, 1 Mayıs öncesi yayımladığı çağrıyla işçileri ve emeğiyle geçinen tüm kesimleri meydanlara çağırdı. Açıklamada, emeklilerin, kadınların, gençlerin ve tüm emekçilerin ağır bir yoksulluk, geleceksizlik ve toplumsal çürüme koşullarında yaşam mücadelesi verdiği vurgulandı.

Çağrıda, tersanelerde, fabrikalarda ve inşaatlarda patronların kâr hırsı uğruna işçilerin yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi. Emekçilerin gece gündüz çalıştığı düzende kendilerine düşenin sömürü, eşitsizlik, adaletsizlik ve sefalet olduğu belirtilen açıklamada, üretilen tüm değerlerin emekçi halka değil, “bir avuç holding sahibinin kasasına” aktığı ifade edildi.

Ülkeyi ve bütün toplumsal değerleri yaratanların işçiler olduğu belirtilen açıklamada, patronların bu değerleri gasp ederek kendi mülkü haline getirdiği kaydedildi. Patronların emeği sömürerek zenginleştiği, emekçilere ise hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı karşısında sabır telkin edildiği vurgulandı.

Açıklamada, “Patronların sömürüye dayalı bu düzenine karşı, işçilerin eşit ve özgür ülkesi için alanlara” çağrısı yapıldı. Emekçilerin umutsuz olmadığı belirtilirken, insanca yaşam ve çalışma koşulları için bir araya gelindiği ifade edildi.

Patronların Ensesindeyiz, düşük ücret, uzun çalışma saatleri, işyerlerinde alınmayan önlemler ve iş cinayetleri karşısında hesap sorma çağrısı yaptı. Açıklamada, “1 Mayıs, işçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günüdür” denilerek, bu günün sömürü düzenine karşı örgütlenmenin ve mücadeleyi büyütmenin günü olduğu vurgulandı.

Ağ, tüm işçi ve emekçileri Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de düzenlenecek 1 Mayıs buluşmalarına davet etti.

Buna göre buluşmalar Adana’da İller Bankası Kavşağı’nda saat 12.30’da, Ankara’da Anıtpark Meydanı’nda saat 15.00’te, İstanbul’da Kartal Meydanı’nda saat 15.00’te ve İzmir’de Bostanlı Demokrasi Meydanı’nda saat 15.00’te yapılacak.