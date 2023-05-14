Patronların Ensesindeyiz: Memleketin dört bir yanında emekçilerin oy kullanma hakkı gasp ediliyor

Sadece #Starbucks’ta değil, memleketin dört bir yanında emekçilerin oy kullanma hakkı gasp ediliyor!



📢Oy hakkımızı gasp etmenize izin vermeyeceğiz!



🔴Patronların kölesi değiliz, yurttaşız.



Oy hakkınıza sahip çıkmak için bize ulaşın



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📞0541 940 05 14