Patronların Ensesindeyiz: Memleketin dört bir yanında emekçilerin oy kullanma hakkı gasp ediliyor

Ülke genelinde Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemleri saat 08.00’de başlarken; oy verme işlemleri saat 17.00’de tamamlanacak.
Türkiye'nin dört bir yanında emekçi yurttaşların oy kullanma haklarının patronlar tarafından gasp edildiği, emekçilerin sandık başına gitmesinin engellendiği ihbarları geliyor.
"Patronların kölesi değiliz, yurttaşız" diyerek emekçilere çağrıda bulunan Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı, "Memleketin dört bir yanında emekçilerin oy kullanma hakkı gasp ediliyor" dedi. Oy kullanma hakları gasp edilen emekçiler, Patronların Ensesindeyiz'e 0541 940 05 14 telefon numarasından ulaşabilirler.
Patronların Ensesindeyiz, "Oy hakkımızı gasp etmenize izin vermeyeceğiz!" diyerek oy kullanma haklarına sahip çıkmak için emekçilere destek sağlayacağını bildirdi.
Sadece #Starbucks’ta değil, memleketin dört bir yanında emekçilerin oy kullanma hakkı gasp ediliyor!— Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) May 14, 2023
📢Oy hakkımızı gasp etmenize izin vermeyeceğiz!
🔴Patronların kölesi değiliz, yurttaşız.
Oy hakkınıza sahip çıkmak için bize ulaşın
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📞0541 940 05 14