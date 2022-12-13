Patronların Ensesindeyiz: Grev yasaklarıyla işçileri engelleyemeyeceksiniz!

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Bekaert fabrikasında işçiler bugün greve çıkacaktı. Bekaert, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde işçilerin taleplerinin oldukça altında bir ücret teklif etmiş, işçiler bu teklife karşı grev hakkına başvurmuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan "milli güvenliği bozucu" diyerek grev kararını erteledi.

Patronların Ensesindeyiz de konuyla ilgili bir açıklama yaparak "Bu kararı ve direnişçi metal işçilerini selamlıyoruz" ifadesini kullandı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Birleşik Metal İşçileri Sendikası ile Belçika menşeli Bekaert arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri bir süredir uyuşmazlık aşamasındaydı. Bunun üzerine sendikanın aldığı grev kararı 13 Aralık 2022 tarihinde saat 13:00’de uygulanacaktı.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile sendikanın almış olduğu grev kararı gece kararnamesi ile yasaklandı. Her dönem patronların yanında olan siyasi iktidar bugün de işçi düşmanlığını göstererek işçilerin grev hakkını gerçek dışı nedenlerle engelledi.

İnsanca yaşayabilecek ücret talebi ile alınan grev kararını tanımayan, yasaklayan patronlar ve onların iktidarı AKP’ye bir çift lafımız var.

Bu böyle gitmeyecek!

Patronlar için alınmış grev yasağını işçiler tanımıyor. Birleşik Metal İşçileri Sendikası grev yasaklama kararını tanımayacaklarını ilan ederek greve devam edeceklerini ilan etti.

Bu kararı ve direnişçi metal işçilerini selamlıyoruz."