TKP: Grevi yasaklanan Bekaert işçilerinin yanındayız

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Bekaert fabrikasında işçiler bugün greve çıkacaktı. Bekaert, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde işçilerin taleplerinin oldukça altında bir ücret teklif etmiş, işçiler bu teklife karşı grev hakkına başvurmuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan "milli güvenliği bozucu" diyerek grev kararını erteledi.

Karara TKP'den tepki geldi. Partinin paylaşımında "AKP bir kez daha 'patronlar ne isterse onu yaparım' dedi ve Bakaert'te bugün başlayacak olan grevi sabaha karşı üçte yayınladığı kararnameyle yasakladı. Bu yasak hem hukuksuz hem gayrı meşrudur. Grevi yasaklanan #Bakaert işçilerinin yanındayız" denildi.

'Bu yasak hem hukuksuz hem gayrı meşrudur'

TKP'nin açıklaması şöyle:

"AKP bir kez daha 'patronlar ne isterse ben onu yaparım' dedi ve İzmit’te işçilerin talep ettiği ücretin çok altında zam öneren fabrikada bugün başlayacak olan grevi, sabaha karşı üçte yayınladığı kararnameyle yasakladı. Belçika sermayeli Bekaert’ın iki ayrı fabrikasında başlayacak grev, yaklaşık 800 işçiyi kapsıyordu.

Grev yasağının gerekçesi yine aynı. Grevin 'milli güvenliği bozucu nitelikte' görülmesi. Üstelik fabrikada lastik teli üretiliyor.

Mesele elbette güvenlik değil.

Patronlar, ülkedeki ekonomik zorlukların bütünüyle işçi ve emekçiler tarafından yüklenilmesini, bunun karşılığında kendilerinin sınırsız kazanmaya devam etmesini istiyor. AKP bunu yerine getiriyor. Patronlar istiyor EYT’ye yaş sınırı getiriyor, asgari ücrette düzeyi onlara göre belirliyor, grevleri yasaklıyor.

Bu yasak hem hukuksuz hem gayrı meşrudur. TKP, grevi yasaklanan Bekaert işçilerinin yanındadır."