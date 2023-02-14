Patronların Ensesindeyiz: Depremden etkilenen işçilere işbaşı baskısı derhal son bulmalı!

Kahramanmaraş merkezli iki depremin yıkımın etkisi sürerken, patronlardan çalıştırma baskısı haberleri gelmeye başladı.

Bunun üzerine Patronların Ensesindeyiz Ağı bir açıklama yaparak deprem bölgesinde işbaşı baskısına son verilmesi konusunda uyarı yaptı.

Açıklamada, "Deprem bölgesindeki işletmeler işçilere işbaşı baskısına son vermeli, depremden etkilenen tüm emekçiler ücretli izinli sayılmalı, çalışma ve izin hakları güvenceye alınmalıdır. İşten çıkarma derhal yasaklanmalıdır" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

DEPREM BÖLGESİNDE

İŞBAŞI BASKISINA SON

DERHAL ÜCRETLİ İZİN VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI

Deprem nedeniyle on binlerce yurttaş hayatını kaybetmiş, yüz binlercesi yaralanmıştır. Sağ kurtulan milyonlarca yurttaş ise ciddi bir barınma, sağlık ve güvenlik tehdidi ile baş başa kalmıştır. Bu tehditlerle yaşamaya çalışan bölge halkımız şimdi de “çalışma baskısına” maruz kalmaktadır. Bu konuda dayanışma ağımıza pek çok ihbar gelmektedir.

Yakınlarını ve evini kaybetmiş milyonlarca emekçi, patronların çalışma baskısı ile bir kez daha mağdur ediliyor. Bunca tarifsiz acının içerisinde çalışmaya zorlanan emekçilere, “olan oldu, işinize dönün, çünkü biz zarar ediyoruz” denilmektedir. İşçilere yapılan tehditleri haber alıyoruz. İşten çıkarma ve ücret kesme bunların başında geliyor.

Patronların kâr hırsı, insani bütün değerleri hiçe sayarak depremde de dizginlenemiyor. Buradan gözü dönmüş patronlara sesleniyoruz:

Depremden etkilenen hiçbir işçiyi zorla işe çağıramaz, çalışamaz durumda olan işçileri işten çıkarmayla tehdit edemezsiniz. Depremden ötürü işbaşı yapamayan işçilerden ücret kesintisi yapamazsınız. Çalışmaya zorladığınız hiçbir işçiye fazla çalışma baskısı uygulayamazsınız. Zorda bıraktığınız her bir işçi için peşinizde, ensenizde olacağız.

Patronların yasal boşlukları kullanarak işçileri çalışmaya zorlamasına göz yuman, hatta teşvik eden iktidarın da payı var. Buradan hükümete sesleniyoruz:

Deprem bölgesindeki işletmeler işçilere işbaşı baskısına son vermeli, depremden etkilenen tüm emekçiler ücretli izinli sayılmalı, çalışma ve izin hakları güvenceye alınmalıdır. İşten çıkarma derhal yasaklanmalıdır.

Patronların Ensesindeyiz

📢DEPREM BÖLGESİNDE



📌İŞBAŞI BASKISINA SON



📌DERHAL ÜCRETLİ İZİN VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI



👇🏼https://t.co/1dV6n6Ljc4 pic.twitter.com/OOOGiOE3Mw — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) February 14, 2023

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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