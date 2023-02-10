Gaziantep'te hasarlı fabrikada zorla çalıştırma

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem nedeniyle binlerce yurttaşımız yaşamını yitirirken, çok sayıda ilde de yıkım yaşandı.

Gaziantep de bu kentlerden biriydi. Patronların Ensesindeyiz'in paylaştığı bilgilere göre, Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Göral Kuruyemiş fabrikasında patronun işçilere aşağıdaki mesajı yolladığı söyleniyor.

PE’ye gelen ihbara göre fabrika binasının güvenli olup olmadığı belli değil. PE'de "Ayrıca bölgede pek çok işçinin sağlıklı yaşam koşulu bulunmuyor. Evleri göçmüş, akrabaları göçük altında kalmış bölge insanının çalışmaya zorlanması kabul edilemez" denildi.

Olayın takip edildiği belirtildi.

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