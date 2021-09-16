Patronların Ensesindeyiz avukatlarından İstanbul'da danışma günü

Patronların Ensesindeyiz avukatları, iş yerinde sorun yaşayanlar için İstanbul'un üç ilçesinde danışma günleri düzenliyor.

Haber Merkezi

Patronların Ensesindeyiz (PE) avukatları, iş yerinde sorun yaşayanlar için İstanbul'un Tuzla, Kartal ve Küçükçekmece ilçelerinde danışma günleri düzenliyor.

PE'nin Avukat Danışma Günü programı şu şekilde:

  • 17 Eylül Cuma 18.00 - 21.00, Kartal, Cumhuriyet Mahallesi Semt Evi
  • 19 Eylül Pazar 15.00 - 17.00, Tuzla, Aydınlı İşçi Evi
  • 19 Eylül Pazar 17.00 - 19.00, Küçükçekmece, İkitelli Semt Evi
Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:
Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz
Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz
E-posta: [email protected]

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