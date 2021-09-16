Patronların Ensesindeyiz avukatlarından İstanbul'da danışma günü

📢Patronların Ensesindeyiz avukatları her yerde!



🔴İş yerinde yaşadığınız sorunlara karşı çözüm yolları arıyorsanız Patronların Ensesindeyiz avukatları yanınızda!



Tuzla, Kartal, İkitelli... Sen de gel, sorularını sor.



Yalnız değilsin!



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