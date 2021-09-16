Patronların Ensesindeyiz avukatlarından İstanbul'da danışma günü

Patronların Ensesindeyiz (PE) avukatları, iş yerinde sorun yaşayanlar için İstanbul'un Tuzla, Kartal ve Küçükçekmece ilçelerinde danışma günleri düzenliyor.
PE'nin Avukat Danışma Günü programı şu şekilde:
- 17 Eylül Cuma 18.00 - 21.00, Kartal, Cumhuriyet Mahallesi Semt Evi
- 19 Eylül Pazar 15.00 - 17.00, Tuzla, Aydınlı İşçi Evi
- 19 Eylül Pazar 17.00 - 19.00, Küçükçekmece, İkitelli Semt Evi
📢Patronların Ensesindeyiz avukatları her yerde!— Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) September 16, 2021
🔴İş yerinde yaşadığınız sorunlara karşı çözüm yolları arıyorsanız Patronların Ensesindeyiz avukatları yanınızda!
Tuzla, Kartal, İkitelli... Sen de gel, sorularını sor.
Yalnız değilsin!
Yer ve saat bilgileri için
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