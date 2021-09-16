Konya'da direnişteki Kentpar işçileri soL'a konuştu: Patron yalan söylüyor

Bundan yaklaşık bir hafta önce Konya'da otomotiv tedarik sektöründe faaliyet gösteren Kentpar Otomotiv'de işçiler Birleşik Metal-İş sendikasında örgütlendikleri için işten çıkarılmıştı. Anayasal haklarını kullanarak sendikalı oldukları için patron ricasıyla polis müdahalesi ile fabrikadan çıkartılan işçiler fabrika önünde direnişe geçtiler.

Direnişe geçer geçmez maaşlarına zam taahhütü alan işçiler ise haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini ifade ettiler. Fabrika önündeki direnişte yer alan işçiler soL'a konuştular.

Öncelikli olarak neler yaşandığını anlatabilir misiniz? Neden sendikalı oldunuz?

Başımızdaki amirler bizden yüzde yüz performans istediler. Bir nevi bize "mobbing" uyguladılar. Robotlar bile yüzde yüz performans gösteremezken amirler bizden daha fazlasını istiyorlardı. Öncelikle mesai zorunluluğu getirdiler. Evde hastamız oluyordu eve göndermiyorlardı "eşin dostun ilgilensin sen çalışmaya devam et" diyorlardı. Mesaiye kalmak istemediğimizde takım lideri bizleri tehdit ediyordu "zam zamanı görüşürüz" diyerek.

Direniş kararını nasıl aldınız?

07.09.2021 tarihinde patron 4 arkadaşımızı çeşitli bahanelerle işten attı bunun üzerine işveren temsilcisinin karşısına dikildik ve arkadaşlarımızı işten atamazsın dedik. Bunun üzerine önce işten çıkarma olmayacak dediler fakat ertesi gün hepimizi farklı odalara çağırarak işi durdurmamızı bahane ederek bizi işten attılar. Bunun üzerine biz de direnişe geçme kararı aldık.

Talepleriniz nedir?

En önemli isteğimiz insanca çalışma koşullarının olduğu bir ortam. Ayrıca zorunlu mesainin ve "mobbingin" ortadan kalkmasını istiyoruz

Süreç boyunca kararları nasıl aldınız?

Kararları hep beraber aldık. Beraber almaya da devam edeceğiz.

Öncelikle hep birlikte tek yumruk olduk fakat bizi üzen bir gelişme yaşandı o da çıraklık okulundan gelen 15 yaşındaki öğrenciler. Onlar kanunen sendikalı olamıyorlar. İşi bırakınca bizim yanımızda durdular, bize su getirdiler, bizimle tam manasıyla dayanışma içine girdiler. Sonra patron hırsını önce bu çocuklardan çıkardı. Çocukları fabrikadan çıkardılar ve servis vermediler. Burası merkeze tam 22 kilometre uzaklıkta. Evlerine nasıl giderlerse gitsinler denilerek kapının önüne konuldular. İşveren bizim canımızı dostlarımızla yakmaya çalıştı.

Kamuoyuna iletmek istediğiniz bir şey var mı?

Patron birkaç gazeteye bugüne kadar hiçbir işçinin hakkını yemediğine dair demeçler vermiş. Biz işçiler olarak şunu söylemek istiyoruz: patron yalan söylüyor. Şu ana kadar iş mahkemesinde işçilerle davalık olmadığını söylese de bunlar doğru değil. İşçilerle karşılıklı davaları var bunların dosya numaralarına kadar biliyoruz. Bugüne kadar patron birçok medya kuruluşunu para ve reklam ile satın aldı. Geçen gün yerel basın geldi buraya taraflı haber yaptılar. Sizden ricamız sesimizi duyurun ve bize sansür uygulamayın soL Haber'den ricamız budur. Yanımızda olmanızdan dolayı teşekkürler.