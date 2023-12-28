Patronların Ensesindeyiz Ağı: Emekçilerin hayatlarından ellerinizi çekin

Asgari ücret dün açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretin, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Böylelikle net asgari ücrete yüzde 49 artış yapılmış oldu.

Patronların Ensesindeyiz Ağı, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada "Patronları ve AKP’yi uyarıyoruz: Emekçilerin hayatlarından ellerinizi çekin! Patronların Ensesindeyiz olarak önümüzdeki dönemde tüm emekçileri bu patron düzenine karşı örgütlenmeye çağırıyoruz" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Yeni asgari ücret zammı açıklandı.

Milyonlarca yurttaşı ilgilendiren asgari ücret, adına “Asgari Ücret Tespit Komisyonu” denen ve arasında emekçilerin olmadığı bir müsamerede tartışıldı. “Rakamları konuşmadık, bir sonraki toplantı tarihi belli değil,” diyerek ciddiyetsiz bir biçimde ele alınan zam miktarını yılbaşı öncesinde açıkladılar. Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 50 bine yaklaştığı Türkiye’de, neredeyse ortalama ücret haline gelmiş olan asgari ücret 2024 yılı için 17.002 TL oldu.

Emekçilerle alay edercesine açıkladıkları bu rakamın, şimdi bir de reklamını yapmaya başlayacaklar…

Seçimler öncesinde şova dönüştürecekleri bu zam ile ‘’vatandaşları enflasyona ezdirmedikleri’’ ‘’yurttaşların genel refahtan pay alacakları’’ yalanlarını söylemeye başlayacaklar.

Bununla da yetinmeyecek, ‘’seçime kadar’’ ekonominin belirli bir dengede kalması için uğraşacaklar. Patronlar ve hükümet, seçimler öncesinde işyerlerinde örgütlenilmesin, emekçiler sesini çıkarmasınlar diye ellerinden geleni yapacaklar.

Yine aynı seçim vaatleri, yine aynı yalanlar…

Karnımız tok sizin yalanlarınıza!

Şimdilerde sadaka gibi verdiğiniz asgari ücret zammını, seçimden sonra hayatın her alanında zam yaparak misliyle geri almaya çalışacağınızı biliyoruz.

Üstelik şimdilerde ikinci asgari ücret zammının yapılmayacağı konuşuluyor.

Patronları ve AKP’yi uyarıyoruz: Emekçilerin hayatlarından ellerinizi çekin!

Patronların Ensesindeyiz olarak önümüzdeki dönemde tüm emekçileri bu patron düzenine karşı örgütlenmeye çağırıyoruz.

Gelin, tüm eşitsizlik ve sömürüye sebep olanların düzenlerini, onların başlarına yıkalım."