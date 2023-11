Patronların Ensesindeyiz: 25 Kasım’lar kadınların mücadelesi ile güçlü

Patronların Ensesindeyiz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Bu kirli düzenin kadınlara reva gördüğü karanlığı yırtıp atmak, patronlardan hakkımız olanı almak, şiddeti ve sömürüyü ortadan kaldırmak için tüm kadınları mücadele etmeye davet ediyoruz" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Yoksulluk ve işsizliğin giderek arttığı günümüzde kadınlar ayrımcılık, eşitsizlik ve sömürü ile baş başa bırakılıyor. Şiddet ve taciz başta olmak üzere kadınlar işyerlerinde birçok sorunla mücadele ediyor.

Ucuz işgücü haline gelen, kriz döneminde ilk işten çıkarılan kadınlar, hayatlarını yoğun sömürü altında geçirmeye çalışıyor. Patronlar kârlarını arttırırken kadınlara düşük ücret reva görülüyor.

Kadınların işyerleri başta olmak üzere hayatlarının her alanında karşı karşıya kaldığı sorunların kaynağı patron düzeni. Her fırsatta kapı dışarı edilen, aynı işi yaptığı iş arkadaşlarından az ücret alan, sömürünün her türlüsünü yaşayan kadınları patronlar işlerine geldiğinde çiçeklerle karşılıyor. Şiddete karşı olduklarını göstermek için süslü laflarıyla kadınları reklam malzemesi yapıyor.

Reklamların arkasında yatan yoğun emek sömürüsü ise şiddetin ta kendisi!

Ancak biz biliyoruz ki ne şiddeti ne de gericiliği hayatımızın bir parçası yapmaya çalışan sömürücüler bu durumu çözemez.

Kadınlar mevcut haklarını elde etmek için dahi mücadele etmek durumunda kalırken iş yerlerinde de şiddetsiz ve sömürüsüz çalışabilmek için bir araya geliyor. Patronlara ve gerici iktidara karşı mücadele eden emekçi kadınlar sayesinde aydınlık bir düzen kurulacak.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde bu kirli düzenin kadınlara reva gördüğü karanlığı yırtıp atmak, patronlardan hakkımız olanı almak, şiddeti ve sömürüyü ortadan kaldırmak için tüm kadınları mücadele etmeye davet ediyoruz."