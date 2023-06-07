Patronlardan 'vize' şikayeti

Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD’nin ardından İngiltere ve Kanada'dan da vize başvurularında artan oranda ret gelmeye başladı.

Ekonomim'de yer alan habere göre, patronlar vize krizinden şikayetçi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, konuya ilişkin çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek, “Son dönemde beni arayan ihracatçıların kredi şikayeti vize yakınmalarının gerisinde kaldı. İhracatçıların çok hızlı vize alabilmeleri gerekiyor. Ancak Schengen Bölgesi ülkeleri aylar sonrasına randevu veriyor'' dedi.

Öte yandan vize başvurularında bir engel de taşımacılık ayağında ortaya çıktı. Türk sürücülerin Schengen vizesini kabul etmeyen Bulgaristan, ikili taşımalarda Türk şoförlere Bulgaristan vizesi alma şartı getirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada vize engellerini ‘siyasi şantaj’ olarak tanımlamış, çözüm sözü vermişti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de cuma günü Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile vize sorunu hakkında bir görüşme yapacağı biliniyor.