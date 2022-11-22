Patronlardan EYT için '5 puanlık' talep

EYT düzenlemesine yönelik çalışmalar sürerken, patronlar düzenlemenin kendilerine dokunmaması için öneri üstüne öneri yapıyor.

Emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primleri 5 puan yükseliyor. Patronlar EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istiyor.

Talebin sadece EYT kapsamındaki emekliler değil tüm emekliler için geçerli olabileceği belirtiliyor.

Öte yandan kıdem tazminatı konusunda da patronların kendilerine "kolaylık" sağlanmasını istediği, taksitlendirme ve kredi talep edecekleri belirtiliyor.