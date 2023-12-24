Patronlardan 'bölgesel asgari ücret' çıkışı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücretin bölgesel olarak belirlenmesini talep etti.

Yatırımlar için 1'den 6'ya kadar farklı teşviklerin uygulandığı bölgeler olduğunu kaydeden Avdagiç asgari ücretin de 3 veya 4 skala olarak belirlenebileceğini öne sürdü.

İTO Başkanı Avdagiç AA muhabirine yaptığı açıklamada "Asgari ücret, bölgesel olarak değerlendirilip belirlenebilir. İstanbul'daki asgari ücretle, teşvikle ilgili 6. bölge kapsamındaki illerdeki asgari ücretin aynı olmaması gerekiyor diye düşünüyoruz" dedi.

Avdagiç "Dolayısıyla asgari ücretin gelişmiş illerde biraz daha yüksek, gelişmekte olan illerde görece olarak bunun altında bir skalayla belirlenmesi bir fayda sağlayacaktır" yorumunu yaptı.