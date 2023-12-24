AKP'den 'asgari ücret' açıklaması

Asgari Ücret Komisyonu’nun yeni yılda geçerli olacak olan asgari ücrete ilişkin üçüncü toplantısını ne zaman yapacağı henüz açıklanmadı.

AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin Cuma günü (29 Aralık 2023) açıklanacağını düşündüğünü söyledi.

Kanal 7'de katıldığı programda konuşan Akbaşoğlu bu yıl asgari ücrete tek zam yapılacağını da söyledi.

Akbaşoğlu "Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandeminden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek" dedi.

Üçüncü görüşmenin önümüzdeki hafta yapılacağını kaydeden Akbaşoğlu "İşçi ve İşveren sendikaları asgari ücreti belirlemede önemli misyonları var. Burada bakanlığımız bir hakem gibi görev yapıyor. Cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz" diye konuştu.