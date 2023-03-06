Patronlardan barınma sorununa 'çözüm': Sanayiye konteyner kent kurulsun, çalışanlar kalsın

Depremin derinden etkilediği illerden Adıyaman'da binlerce kişi hayatını hayatını kaybetti. Altı bine yakın binanın kullanılamaz hale geldiği kentten çok sayıda kişi de göç etti. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken üretim kapasitesindeki düşüşten yakınan patronlar, geçici barınma alanlarının sanayi bölgelerine kurulmasını önerdi.

Milliyet'e konuşan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Gani Bereket, fabrikaların yüzde 15 kapasite ile çalıştığını belirterek “Üretimin artırılması için organize sanayi bölgelerine konteyner kentler kurulmalı” çağrısı yaptı.

Barınmaya şartlı destek: 'Üretime katkıda bulunsun'

Organize sanayi merkezlerinin kurulu olduğu bölgelerin kent merkezinden daha az hasar aldığını kaydeden Bereket, buralara inşa edilmesini önerdiği geçici barınma alanlarında oturabilmeyi da çalışma şartına bağladı:

"Elemanlar kendi derdine düştü. Adıyaman’da evinde cenazesi olmayan insan yok. Herkesin evinde bir cenaze var ve bir adet oturulabilir ev yok. Özetle üretime katkıda bulunan insanların daha sağlıklı, yaşanılabilir, konforlu ve güvenli yerlerde yaşamaları lazım ki bu göçü önleyelim."

'Özel teşvik paketi verilsin'

Adıyaman'ın yeniden inşa süreci boyunca kamunun işverenlere özel teşvik paketi vermesini de isteyen Bereket, "Konuşuluyor iş dünyası ve ekonomistler arasında ‘Bir maaş bizden, bir maaş devletten’ diye. Katılıyorum, mantıklı bir şey ama bu altı ay sonra bitmesin. Bu şehir yeniden inşa edilene kadar bu tarz desteklerin asla eksilmemesi lazım. Buraya özel bir teşvik paketi lazım" ifadelerini kullandı.