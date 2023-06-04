Patronlar yeni kabineden beklentilerini açıkladı: 'Sorunlara çare bulabilecek isimler'

Sermaye temsilcileri AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılanan ve iki bakan dışında tüm üyelerin değiştiği yeni kabineye ilişkin beklentilerini açıkladı. 'Birlikte çalışma' mesajı veren patronlar, yeni kabineye başarılar diledi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol yayınladığı mesajında, çalışma hayatı için bugüne kadar yaptılan çalışmalara yenilerinin eklenmesi gerektiğini belirterek, ''Önümüzdeki dönemde de ülkemiz ve çalışma hayatımız için hep birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin yeni yüzyılında da aynı şekilde üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız'' ifadelerini kullandı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, 'yeni bir icraat döneminin başladığını' belirterek, "Kaybedecek vaktimizin hiç olmadığı gerçeğinden hareketle; ülkemizin ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin önceliğinin ekonomi ve üretim hayatımızdaki sorunların çözümü olması gerektiğine inanıyorum'' açıklamasında bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, gelecek beş yılın dünya ekonomisinde yükselmek için bir fırsat olduğunun altını çizdiği açıklamasında ''İş dünyamız için yeni bir heyecan ve motivasyon kaynağı olacaktır. Cumhurbaşkanımızın 21 yılda ortaya koyduğu icraatlar ve liderlik, bize gereken güç ve güveni veriyor, istikrarı sağlıyor'' dedi.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, yeni kabinenin 'iş dünyasını ve reel sektörü çok iyi bilen isimlerden oluştuğunu' söyledi. Kopuz, tecrübelerine dikkat çektiği yeni bakanlar hakkında ''Her biri, görev yaptığımız iş dünyasının kuruluşlarında temsil ettiğimiz üyelerimizin sorunlarına çare bulabilecek yetkinlikte isimler" ifadelerini kullandı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, yeni isimlere 'inandıklarını' vurguladı, "Özellikle enflasyonla ve faizle mücadeleden taviz verilmemesini bekliyor, 'üreterek büyüyen Türkiye' hedefinden vazgeçilmemesini temenni ediyoruz" diye konuştu.