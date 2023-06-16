Patronlar ve bankalarla görüşen Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gün içerisinde TÜSİAD yöneticileriyle görüştü. Daha sonra Şimşek Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankaların yöneticileriyle TBB’nin Akmerkez’deki yerinde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Şimşek toplantının ardından gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Şimşek "Bu dönemde yeni program çalışmaları çerçevesinde toplumun bütün kesimleriyle, iş alemi ile de, finans sektörü ile de, sendikalarımızla da, bütün kesimlerle istişare edeceğiz. İnşallah ülkemizin yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında güçlü bir şekilde, toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Bugün gerçekleşen toplantının bir istişare toplantısı olduğunu belirten Şimşek, Türkiye ekonomisini ve bankacılık sektörünü konuştuklarını söyledi. Şimşek, "İlginiz için teşekkür ediyorum. Doğrusu bu kadar ilgi olacağını (basının toplantıya ilgisi) beklemiyordum. Bu aşamada söyleyeceklerim bunlar..." ifadelerini kullandı.

TÜSİAD'dan Şimşek'e destek

TÜSİAD yöneticileriyle Şimşek arasındaki görüşmenin ardından bugün TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi toplantısı yapılmıştı.

Toplantının açılışında konuşan TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan, "Şimdiye kadar yapılan açıklamalar doğrultusunda itibarı yüksek bir ekonomik programın hazırlanarak ilan edilmesi, kilit kurumlara liyakati ön planda tutan ve piyasalara güven veren atamaların yapılması ve Merkez Bankası başta olmak üzere ekonomi politikalarının şekillenmesinde etkili olan kurumların esas görev tanımlarına uygun bir çalışma düzenine girmesi, bu içinde bulunduğumuz tablodan çıkışta çok yardımcı olacaktır. Bu adımların atılmasıyla hem içeride hem de dışarıda ekonomiye güven hızla toparlanacak ve güvenli adımlarla yol almak mümkün olacaktır" dedi.

Özilhan Şimşek ile bir araya geldikleri toplantıda, ekonomik durumla ilgili tespit ve önerilerini kendisi ile paylaştıklarını belirterek, "Açık ve samimi bir toplantı oldu. Sayın Bakan'ın çalışmalarını tamamladıktan sonra ortaya koyacağı ekonomik programın makroekonomik istikrar yönünde katkı sağlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da "Sayın Bakan ile az önce son derece faydalı ve yapıcı bir toplantı gerçekleştirdik. Ekonomimize ilişkin görüşlerimizi ve önerilerimizi sayan bakan ile paylaştık. Ekonomimizin çok daha iyi bir noktaya evrildiğini görmek, hepimizin ortak arzusu" dedi.

Turan "Sayın bakanın da ifade etmiş olduğu gibi, kolay çözümler ya da hızlı sonuç verecek yöntemler bulunmuyor olsa da şeffaflık, hesap verilebilirlik ve öngörülebilirlik prensipleri doğrultusunda, kural temelli politika yapımına bağlı kalınması, ekonomideki bu zor durumun aşılmasını sağlayacaktır" şeklinde konuştu.