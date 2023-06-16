'Mehmet Şimşek'in teklifini kimse kabul etmiyor'

Karar yazarı Taha Akyol, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve başlaması sonrası atamalar konusunda sıkıntı yaşadığını iddia etti.

Akyol, yazısında "Şimşek, sorunların ağırlığından başka, atamalarda da sıkıntı yaşıyor. Şimşek'in görev teklif ettiği tecrübeli ve yetkin üç isimin görev kabul etmediğini dün öğrendim. Bunlardan biri Bakan Yardımcılığı görevini kabul

etmemiş. Diğer ikisi üst düzey kurum yöneticiliğini... Sebep mesuliyet almaktan çekinmek değil... Sebep, Şimşek'in yetki alanı ve görev süresi hakkında tereddütler olması... Nitekim Şimşek hâlâ bir bakan yardımcısı atayamadı. Bütün ekonomi bürokrasisi, Merkez Bankası Başkan Yardımcıları, Para Politikası Kurulu üyeleri yerlerinde. Buralara Şimşek çizgisinde, 'rasyonel zeminde' isimlerin atanması gecikiyor. Evet, Gaye Erkan Merkez Bankası'nda bazı atamalar yaptı ama bunlar para politikasıyla ilgili değil. Bu tablo, piyasalarda tereddütler yaratıyor. Şimşek ne süreyle görevde kalacak? Ekibini kurabilecek mi?" ifadelerini kullandı.