Patronlar Saray'ın kapısını çaldı, işçileri öldürmedikleri için ödül istedi

Vergi paketinin ardından teşvik sisteminde yapılması beklenen yeni düzenleme patronları harekete geçirdi.

Patron sendikası TİSK'in Saray'ı ziyaret edeceği gün, teşviklerin "sadeleştirileceği" yönündeki bir kulis bilgisi de yayıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplantıda Adalet, Çalışma, Sanayi ve Ticaret Bakanları da hazır bulundu.

Ana gündem Eylül'de açıklanacak yeni Orta Vadeli Program'dı. Kulis bilgilerinin gölgesinde SGK maliyetlerinin artırılması, EYT’li çalışanların primleri başta olmak üzere teşviklerin geri çekilmesi gibi başlıklar öne çıktı. "Endişelerini" dile getiren patron temsilcileri görüşmenin "verimli" geçtiğini söyledi.

Patronlar 'ödül'de ısrarcı

TİSK bir de kabarık talep listesi iletti. Taleplerden biri yıllardır dile getirilen ve bugüne kadar 1 defa hayata geçirilen "Beyaz Bayrak" uygulamasının süreklilik kazanmasıydı. TİSK'in ifadeleriyle uygulama şöyle:

"Kayıtlı, örgütlü, çalışanına ve devlete olan sorumluluklarını eksiksiz yerine getiren, çalışanını iş kazasına maruz bırakmayan işletmeler için Beyaz Bayrak uygulaması hızlıca hayata geçirilmeli."

Özetle patronlar, fabrikalarında çalışırken kimsenin ölmemesi karşılığında "ödül" istedi.

Kan dökmediği için "teşekkür" bekleyen şirketler, uygulamayı ilk kez geçen yıl hayata geçirmişti.

Prim desteği, İŞKUR projeleri, kamuda öncelik...

2023 1 Mayıs'ından günler sonra düzenlenen törende 20 şirkete sadece vergilerini ödedikleri, sigortaya borçlanmadıkları ve işletmelerinde iş cinayeti yaşanmadığı için "Beyaz Bayrak" verildi.

"Beyaz Bayrak" bir plaketten ibaret değil. Bu şirketler Bakanın deyimiyle "devlet işlemlerinde bir adım önde".

Firma ihracatçıysa gerekli prosedürlerin uygulanmasında "öncelikli" olarak işlem görüyor. İŞKUR projelerinden öncelikle bu şirketler yararlandırılıyor. Daha önemlisiyse şirketlerin sosyal güvenlik destek primine 1 puan ilave ediliyor.

"Beyaz Bayrağı"nı Çalışma Bakanı, TİSK Başkanı ve Türk-İş Genel Başkanının elinden alan şirketler şöyle:

Ford Otomotiv, Tat Gıda, Kordsa Teknik Tekstil, Alarko Carrier, Türkiye Şişe ve Cam, NG Kütahya Seramik Porselen Turizm AŞ, Socar Türkiye, Siemens, Bosch, Kale Radyatör, İstikbal Mobilya, Tetra Pak Paketleme, Borusan Mannesmann Boru, Pınar Süt, TÜPRAŞ, Vakko, Kolin İnşaat, Sanko Tekstil, Sarkuysan Elektrolitik ve Oyak Çimento.