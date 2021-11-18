Patronlar futbol kulübü satın alıyor: Ilıcalı’dan sonra sıra Nevzat Aydın’da

Yemeksepeti’nin eski CEO’su Nevzat Aydın, kulüp satın almaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı’nın futbola dönük 'yatırım' yapmasının ve kulüp satın almasının ardından eski Yemeksepeti CEO’sunun da Sarıyer kulübünü satın alacağı iddia ediliyor.

Ajansspor’un haberine göre, Trabzonspor’da da bir süre yöneticilik yapan Aydın’ın, Sarıyer kulübüne başkan olabileceği belirtiliyor. Sarıyer kulübünün de şirketleşme çalışmaları içerisinde olduğu ve Aydın’ın geçmişe dönük dosyaları incelediği ifade ediliyor.

Aydın geçtiğimiz sene yaptığı açıklamada “Elde ettiğim vizyon ve birikimleri bana en yakın gelen Sarıyer ile birleştirmek istiyorum. Bunda kulübün hikayesi büyük rol oynadı. Ayrıca kulüpten hiçbir beklentim yok. Tek amacım Sarıyer'i hak ettiği yerlere getirmek” ifadesini kullanmıştı.

Trabzonspor taraftarı olduğu bilinen Nevzat Aydın’ın şirketleşme çalışmalarının tamamlanması için Haziran ayındaki kongreyi beklediği konuşulanlar arasında yer alıyor.

Yeni model: Kulüp sahipliği

Son dönemde Türkiye’de de popülerleşmeye başlayan kulüp satın almalar, Acun Ilıcalı’nın geçtiğimiz sezon Hollanda kulübü Fortuna Sittard’ı almasıyla başlamıştı. Daha sora Sittard’ın hisselerini satan Ilıcalı, İngiltere’den bir takım satın almak istediğini söylemişti.

Bu sene satın almak için İngiliz kulüp Hull City ile görüşmelere başlayan Ilıcalı, kenti ve kulübün tesislerini görmek için İngiltere’ye gitmişti. Kısa bir süre önce İngiliz Daily Mail gazetesine açıklamalarda bulunan Ilıcalı, hedeflerinden birisinin kulübü Premier Lig’e yükseltmek olduğunu söylemişti.

Ilıcalı, 3-4 hafta içerisinde kulübü tamamen devralacağını, şimdiki kulüp sahibi ile işbirliği içerisinde olduklarını belirtmiş ve "İngiltere’ye para kazanmak için değil başarı için geldiklerini, eğlenmek için kulüp satın almadığını" ifade etmişti.

Ilıcalı’nın Hull City takımını 35,4 milyon avroya satın almaya yakın olduğu konuşuluyor.

1904 yılında kurulan Hull City, 2021-22 sezonunda Championsip’te mücadele ediyor. Tarihindeki en büyük başarının 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finali olduğu bilinen Hull City’nin Ilıcalı’dan önceki sahibi Mısırlı patron Ehab Allam idi.