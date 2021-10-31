'Acun Ilıcalı satın alıyor' denilen futbol kulübünden açıklama geldi

Acun Ilıcalı'nın satın alacağı iddialarıyla gündeme gelen İngiliz kulübü Hull City resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada devir teslim konusunu doğruladı.

Açıklamada, "Medyada çıkan son haberlerin ışığında, kulübün devir teslim aşamasında olduğunu ve özel hakları koruma adına daha fazla detay veremeyeceğimizi belirtiriz. Bundan sonra herhangi bir açıklama yapılmayacaktır" denildi.

Dört yıldır Premier Lig'den uzak olan kulüp Championship'te mücadele ediyor.

Ilıcalı'nın takımı satın almak için 35 milyon avro ödeyeceği iddia ediliyor.