Patron örgütünün enflasyon yorumu: 'Sürdürülebilir büyüme için enflasyonu düşürmeliyiz'

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, "Kalkınmak için de öncelikle sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme ortamına ihtiyacımız var. Bu sürece erişebilmemiz için ilk atmamız gereken adım, öncelikle enflasyonu düşürmek" ifadelerini kullandı.

Orhan Turan, Koç Üniversitesi ve TÜSİAD ortaklığı ile oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) 2 Mayıs tarihinde “Türkiye Ekonomisinde Verimlilik” başlıklı bir seminerde konuştu. Merkez Bankası'nın bağımsız karar alması gerektiğini dile getiren Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Merkez Bankası’nın kurumsal bağımsızlığı ve iktisadi politikaların tutarlılığı makroekonomik istikrar açısından azami öneme sahip. Fakat bu koşullar da istikrarlı bir ekonomi için yeterli değil. Özellikle yirmi birinci yüzyılın ikinci çeyreğine doğru ilerlediğimiz bu dönemde, teknolojideki gelişmeleri dikkate aldığımızda, meselemiz sadece üretim yapmak da değil, ileri teknolojili ürün ve hizmetlere yönelmek ve daha fazla katma değer üretmektir."

'Fiyat istikrarına erişmeden dengeli bir büyümeye geçmenin imkanının yok'

Sürdürülebilir büyümek için enflasyonun düşürülmesi gerektiğini söyleyen Turan, "Kalkınmak için de öncelikle sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme ortamına ihtiyacımız var. Bu sürece erişebilmemiz için ilk atmamız gereken adım, öncelikle enflasyonu düşürmek. Fiyat istikrarına erişmeden dengeli bir büyümeye geçmenin imkanının olmadığını her konuşmamda ısrarla tekrar ediyorum" diye konuştu.

Verimliliğin artırılması gerektiğini ve ihracatta yüksek teknolojinin payının artırılması gerektiğini dile getiren Turan şunları kaydetti:

"Türkiye’nin uzun yıllar neden iktisadi anlamda atılım yapamadığına daha dikkatli bakmalı ve sorunu anlamalıyız. Üretimde sadece sermaye artışının yeterli olmadığını, bir o kadar bu sermayenin nasıl kullanıldığını, yani verimlilik artışıyla sürdürülebilir bir sistem kurmamız gerektiğini görmeliyiz.

Bugün dünya ticaretine baktığımızda, yüksek teknolojili ürün ve hizmetlerin payı artarken, düşük ücret, düşük beceri, düşük teknoloji ile üretilenlerin payı azalıyor. Öncelikle beşeri sermayemizi yükseltmemiz gerekiyor. Ülkemizin inovasyon potansiyelini artırmamız gerekiyor. Bunlar da istikrarlı ve tutarlı iktisadi politikalar gerektiren uzun soluklu süreçler."