Sömürünün tablosu: Holdingler kârlarını katlamaya devam ediyor

AKP döneminde holdingler kârlılıklarını arttırdılar, yeni yatırımlarla kazandılar. Holdinglere ve onlara kazandırmaya devam eden politikalara dokunulmadığı sürece 14 Mayıs'tan sonra da holdinglerin iktidarı sürecek.

Emekçiler daha fazla yoksullaşırken 2022'de holdingler kârlarını 3-4 katına çıkardılar.

soL yazarı, iktisatçı Serdal Bahçe 2022'de Sabancı, Koç, Anadolu ve Eczacıbaşı holdinglerinin katlanan kâr oranlarına ilişkin bir tabloyu paylaştı.

Sömürüdeki artışı gözler önüne seren tabloya ilişkin Bahçe "anaakım iktisatçılara" da bazı sorular yönelterek "Anaakım iktisat ne yazık ki alıklaştırıyor" diye belirtti.

Bahçe, dört holdingin 2022 kârları ve kâr artış oranlarını gösteren tabloyu sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı.

"Aşağıda memleketimizin ensesi kalın göbeği büyük holdinglerinin 2021 ve 2022 kârları ve kâr artış oranları var. Bu arada 2022 yılı TÜİK TÜFE enflasyon oranı % 72 ve ÜFE enflasyon oranı ise % 128.

Anaakım iktisatçılara sorun bakalım şu artışın maliyetlerdeki artışlarla ya da talepteki artışla bir ilgisi var mıdır? Anaakım iktisat ne yazık ki alıklaştırıyor.

Anaakım iktisatçı şöyle itiraz edebilir: 'Ama kapasitelerini ve istihdamlarını arttırmış olabilirler'. Faaliyet raporlarına göre bu itiraz yersizdir çünkü ne istihdamlarında anlamlı bir artış var ne de üretken kapasitelerinde. AKP dönemi ekonomi politiği."