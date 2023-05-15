Patron örgütlerinden seçim sonrası açıklamalar: TOBB ve MÜSİAD memnun

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin patron örgütü temsilcilerinden açıklamalar gelmeye başladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha gösterdiğini" öne sürdü.

Hisarcıklıoğlu "Yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilen genel seçimlerde Milletimiz iradesini sandıkta göstermiştir. Milletimizin teveccühü ile Meclis’e seçilen milletvekillerimize başarılar ve hayırlı hizmetler diliyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun da aynı olgunluk ve suhuletle tamamlanarak milli iradenin tecelli edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "rekor seviyede katılımla gerçekleşen seçim süreci ve milletin seçimlerde gösterdiği sağduyunun ülke demokrasisinin olgunluğunu açık bir şekilde ortaya koyduğunu" öne sürerek şunları kaydetti:

"Gelinen noktada milletimizin 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini, aynı özveri ile tamamlayıp, istikrardan yana tavrını sürdüreceğine inanıyoruz. İş dünyası olarak esas prensibimiz; değerleri ve idealleriyle dünyaya örnek, üreten ve daima güçlü Türkiye'dir. Seçim sürecinde ve sonrasında, ülkemizin öncü hedeflerini hayata geçirmek için 'BirveBeraber' olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."