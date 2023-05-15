Emekçileri zor günler mi bekliyor? Gündem Seçim Özel canlı yayını bu akşam soL TV'de

Gündem Seçim Özel bu akşam saat 20.00'de soL TV'de.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nden yapılacak canlı yayında Gökhan Kazbek'in konukları Aydemir Güler, Enver Aysever, Orhan Gökdemir, Hilal Ataş, Nevzat Evrim Önal, Fatih Yaşlı ve Engin Solakoğlu olacak.

"Emekçileri zor günler mi bekliyor?" sorusunun ele alınacağı programda şu sorular da masaya yatırılacak:

- Seçimlerin kazananı, kaybedeni kim? Muhalefetin 2. turda kazanma şansı var mı?

- Deprem bölgesinde AKP ve Erdoğan neden ilk sırada çıktı?

- Hüda Par ve YRP'nin de Meclis'e girmesiyle Türkiye tarihinin en gerici ittifakı mı kurulacak?

Gündem Seçim Özel'i saat 20.00'de aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz: