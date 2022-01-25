Patron 'kar yağacak' diye çıktı, Çiftçiler Ayakkabı işçileri fabrikada mahsur kaldı

Hadımköy’de bulunan Çiftçiler Ayakkabı fabrikasında çalışan işçiler, İstanbul genelinde etkili olan kar yağışının yolları kapatmasıyla birlikte fabrikada mahsur kaldı. Yöneticilerin erken saatlerde fabrikadan ayrıldığını, kendilerinin çıkmasına ise izin verilmediğini söyleyen işçiler, kaldıklarını ve kısıtlı imkanlarla ısınmaya çalıştıklarını belirttiler.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na bilgi veren işçiler şöyle konuştu:

“Öğlen saatlerinde kar nedeniyle işten erken çıkmak istedik ancak yönetim izin vermedi, karın duracağını ve saat 15.00’te çıkabileceğimizi söylediler. Saat 15.00 olduğunda ise saat 17.00’ye kadar çalışmamız istendi. Mesai bitimi olduğunda çok geç olmuştu. Normalde servisler oluyor. Ama dışarı çıktık, sonra geri fabrikaya girdik. O zamandan beri de bekliyoruz.”

Çiftçiler Ayakkabı işçileri, dün öğle yemeği sonrasında bir şey yemediklerini de anlattı. İşçiler, yönetimin konuya dair herhangi bir bilgilendirme yapmadığını, zaten yönetimden kimsenin fabrikada olmadığını düşündüklerini, patron Selami Çiftçi’nin ise dün öğle saatlerinde fabrikadan ayrıldığını belirtti.

Fabrikada bir ısıtma sisteminin bulunmadığını belirten işçiler, gündüz saatlerinde imalat kısmında kullanılan makinelerin çalışmasıyla birlikte fabrikaya ısı yaydığını ancak öğleden sonra makinelerin kapalı olmasından dolayı üşüdüklerini ifade etti. Bir grup işçinin fabrikada bulunan fırını yaktığını ve onun çevresinde toplanıp ısınmaya çalıştığını belirten işçiler, diğer başka işçilerin ise kalite kontrol kısmında kullanılan tüplerle ısındığını aktardı.

Daha önce de sendikalı işçileri işten çıkarmalarıyla gündeme gelen Çiftçiler Ayakkabı patronları, işçilerin hayatına verdikleri önemi bir kez daha gösterdi.

İşçiler sabah fabrikadan çıktı: '1,5 saattir yürüyoruz ama nerede olduğumuzu bilmiyoruz'

Geceyi fabrikada geçiren Çiftçiler Ayakkabı işçileri, sabah saatlerinde evlerine ulaşabilmek için 100-200 kişilik gruplarla yola çıktı.

İşçiler, gece fabrikanın çok soğuk olduğunu, daha fazla üşümemek için neredeyse hiç uyumadıklarını söylediler. “Sıtmaya tutulmuş gibi titreyen arkadaşlarımız vardı. Atkıları, şalları paylaştık. Uyumadık hiç. Gece patron dürüm gönderdi, yarım dürüm. Soğuk. Doymadı tabii kimse onunla. Çok öfkelendik” diyen işçiler, sabah olunca da kendi imkanlarıyla gitmelerinin söylendiğini belirttiler. Çiftçiler Ayakkabı işçileri, üç grup halinde yola çıktıklarını, yaşlı ya da hasta işçileri mecburen fabrikada bıraktıklarını söyleyerek, “Arnavutköy’e giden ekibin 6 saat kadar yürümesi gerekiyormuş, metroya ulaşmaya çalışan grubun yolu ise 3-4 saat sürüyormuş. Biz metroya ulaşmaya çalışıyoruz, 1,5 saattir yürüyoruz biz ama nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Yolu yarıladığımızı söylüyorlar. Yollarda zaten bir tek biz varız. Rahatsız bir arkadaşımız var, bazen o dinlensin diye duruyoruz” dediler.

Arnavutköy’e doğru yola çıkan ekibin ise, Hadımköy’e ulaştığı bilgisi geldi. İşçiler yaklaşık 200 kişilik bir grup olarak yürüyor, aç ve yorgun olduklarını, üşüdüklerini söylüyorlar.

“Hayvan muamelesi yapılıyor bize” diyen Çiftçiler Ayakkabı işçileri karşı karşıya kaldıkları insanlık dışı tavra öfkelerini dile getiriyor.