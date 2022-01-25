Trendyol işçilerinden İzmir'de eylem

Yalnızca yüzde 11’lik zam yapılan Trendyol işçileri kötü koşullar ve düşük ücretlere karşı dün eylem yapmıştı.
Trendyol Express çalışanları kontak kapatarak kar altında İstanbul Maslak'taki şirket ofisinin önündeydi.
İzmir Bayraklı'daki Trendyol işçileri de eyleme başladı.
İşçiler düşük zamlara karşı Bayraklı Meydanı'nda toplanmaya başlarken Patronların Ensesindeyiz Ağı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hakkını arayan Trendyol işçisinin yanındayız!" dedi.
📢İzmir Bayraklı Trendyol işçileri ayağa kalkıyor!— Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) January 25, 2022
🔴Trendyol işçileri düşük zamlara karşı Bayraklı meydanında toplanmaya başladı
Hakkını arayan Trendyol işçisinin yanındayız!#trendyolzam #trendyol#BuFaturalarÖDENMEZ pic.twitter.com/8HIOlw6a5p