Patron fabrikayı boşaltıp kayıplara karıştı: Asır Plast işçileri maaşlarını ve tazminatlarını istiyor

Asır Plast fabrikası işçilere hiçbir resmi bildirim yapılmadan kapatıldı. İşçilerse bir aydır ödenmeyen maaşları ve tazminatlarını alamadan işsiz kaldı.

İstanbul’un Kartal ilçesinde faaliyet gösteren Asır Plast’ta bir süredir maaşlar ödenmiyordu. Geçtiğimiz hafta ise patron “Hammaddemiz yok, önümüzdeki pazartesiye kadar izinlisiniz” diyerek işçileri fabrikadan çıkardıktan sonra fabrikanın içini boşaltarak kayıplara karıştı.

İşçiler patron adına suç duyurusunda bulunacak

Bunun üzerine bir araya gelen Asır Plast işçileri bugün bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında yurt dışına kaçtığı iddia edilen patron adına savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan işçiler, ödenmeyen maaşları ve tazminatlarını alana kadar vazgeçmeyeceklerini söylediler.

'Vazgeçmeyeceğiz, sonuna kadar devam edeceğiz'

Patronların Ensesindeyiz’e konuşan bir işçi ise şunları söyledi: “Bir ayı aşkındır maaşlarımız ödenmiyordu. Geçen hafta izne çıkardığını söyledi, o sırada fabrikadaki hammaddeleri ve makineleri çıkartmış, şu an konuşacak bir muhatap bile yok ama biz vazgeçmeyeceğiz mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz.”