Balıkesir Edremit’te çalıştığı pastanede geçen yıl işyeri sahibi İsmail Çelik tarafından nitelikli cinsel saldırıya uğrayan MESEM’li 16 yaşındaki kız çocuğu, 16 Kasım'da İsmail Çelik tarafından kaçırıldı.

Evrensel’in haberine göre İsmail Çelik hakkında bir yıldır arama kararı vardı. Hakkında yakalama kararı bulunmasına rağmen bugüne kadar yakalanmayan Çelik, firari olduğu süreçte mağdur çocuğu ve ailesini tehdit etmeyi sürdürdü. Edremit Kadın Platformu tarafından kız çocuğunun bir an önce bulunması ve İsmail Çelik’in yakalanıp cezalandırılması için kız çocuğunun babası Mustafa Aslantosun'un da katılımıyla bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Baba Mustafa Aslantosun yaptığı konuşmada, “Kızıma tecavüz ettikten sonra, ‘Kızınızı bana verin, ben size para vereyim’ demişti. Biz kabul etmeyince, bir sene sonra kızımı kaçırdı. Yardım ve yataklık edenler de oldu. Lütfen sesimi duyun, 4 gündür haber alamıyoruz. Hangi yetkililere gidiyorsak sistem böyle diyorlar. Tehditler yüzünden 4 çocuğum bir yıldır okula gidemedi” dedi. Baba Aslantosun, muhtarın da kızının kaçırılmasına yardımcı olduğunu, ailelerini tehdit edip para teklif ettikleri iddiasını dile getirdi.

‘Yakalanması gerekirken bir yıldır nasıl aramızda dolaştı?’

Edremit Kadın Platformu yaptığı açıklamada, “Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde MESEM’de yüzlerce çocuk tacize uğruyor, iş cinayetlerine kurban gidiyor. Neden çocuklarımız güvenceli bir şekilde okullarına gidemiyor? İş yerine gitmemesi gereken çocuklarımız işyerlerinde sömürü çarkında tacizin tecavüzün baskısı altında. Bir senedir bu kız çocuğu ve ailesi büyük acılar çekti. 4 öğrencisi okulundan mahrum kaldı. Tehdit edildiler, yakalanması gereken korundu, kollandı. 1 sene geçmiş olmasına rağmen bu kişi nasıl elini kolunu sallayarak aramızda geziyor?” denildi.

Kadınlardan suç duyurusu

Edremit Kadın Platformu basın açıklamasının ardından, İsmail Çelik hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda “Edremit Kadın Platformu olarak, olayın yalnızca adli bir vaka olarak değerlendirilmemesi; çocuğun üstün yararı, yaşam hakkı ve güvenliği esas alınarak tüm yönleriyle ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Şüphelinin yakalanması için gerekli bütün arama ve yakalama işlemlerinin gecikmeksizin gerçekleştirilmesini, mağdur çocuğun ailesine yönelik tehditlerin de soruşturma kapsamında değerlendirilmesini talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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