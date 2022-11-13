Patlamada yaşamını yitiren 6 kişiden 5'inin kimliği belli oldu

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 sıralarında düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 81 kişi yaralandı.

Yaşamını yitirenlerden 5'inin kimlikleri belli oldu.

Odatv'nin haberine göre saldırıda Mukaddes Elif, Adem Topkara, Ecrin Meydan, Yusuf Meydan, Arzu Özsoy yaşamını yitirdi. Bir kişinin ise kimliği belli olmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bugün İstanbul’da düzenlenen bombalı saldırıda Bakanlık çalışanlarından Yusuf Meydan’ın ve kızı Ecrin’in yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.