Adalet Bakanı Bozdağ: Bir kadın şüpheli

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlamayla ilgili katıldığı A Haber yayınında açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, "Bir kadın oradaki banklardan birine 40 dakikadan fazla oturuyor, sonra kalkıyor. Kalktıktan 1- 2 dakika sonra patlama meydana geliyor" dedi. Bozdağ "İki ihtimal var. Ya o poşet veya çanta onun içinde düzenek var kendi patlıyor ya da uzaktan birisi patlatıyor. Şu anda bunların hepsi inceleniyor" ifadelerini kullandı.

Bozdağ "Şu anda o kadınla ilgili tüm veriler inceleniyor. Henüz ismi belli değil ama bir kadın şüpheli. Bütün kayıtlar takip ediliyor, bir takım arkadaşlarımız peşindeler. Bir terör eylemi olduğu değerlendiriliyor. Hangi terör örgütü olduğu yapılan araştırmalar sonucu belli olacak. Olay yerinde parçalar dışında kanaat getirecek bir veri yok" diye konuştu.

'Özel seçilmiş bir bölge'

"Bu olayı yapanların elbette hesabı var. Türkiye'nin güvenilirliğini, huzurunu kaçırmak, birliğimize yönelik bir saldırıdır" diyen Bozdağ şu ifadeleri kullandı:

"Özel seçilmiş bir bölge. Yabancılar var dünyaya mesaj vermek istemiş olabilirler. Türkiye güçlü bir devlet. Her defasında milletin gücünü arkasına almış 20 yıllık güçlü bir irade var Türkiye'de. Türkiye artık terörle mücadelesini sınırların dışında da sürdüren bir ülkedir. Türkiye'nin gidişatına sekte vurmak mümkün değil. Mersin'in Mezitli ilçesinde polis evine yapılan bir saldırı oldu. Teröristler hemen tespit edildi ve arkasında kimlerin olduğu ortaya çıktı. Baktığımız zaman bunları aynı karede görmek uygun olmayabilir. Ama terör örgütleri fırsat bulduğu an bu tarz eylemler yapabiliyorlar. Buna fırsat vermemek için çalışıyoruz."