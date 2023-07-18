Patlama sonrası MKE yeniden gündemde: İş güvenliği birimi 3 ay boş kalmış

Makine ve Kimya Endüstrisi’nde (MKE) Şubat ayında yeni genel müdür atamasının ardından iki kez patlama yaşanması, gözlerin kurumdaki iş ve işçi güvenliği süreçlerine çevrilmesine yol açtı. İş güvenliği müdürünün Mart ayında EYT’li olduğu için ayrıldığı, üç ay boyunca yerine atama yapılmadığı ve birimin kapalı kaldığı ortaya çıktı. 10 Haziran’da 5 işçinin yaşamını yitirdiği patlamadan iki gün sonra iş güvenliği biriminin yeniden kurulduğu öğrenildi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, MKE’de beş işçinin yaşamını yitirdiği patlamanın ardından bugün dört işçinin yaralandığı bir patlama daha yaşanması, MKE’ye yönelik tartışmaları bir kez daha gündeme getirdi. Sayıştay’ın son yıllarda birden fazla usulsüzlük tespit ettiği Makine ve Kimya Endüstrisi’nde SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş 6 Şubat’ta MKE Genel Müdürü olarak atanmıştı. Geçmiş yıllarda da zaman zaman üretim süreçleri sırasında patlamaların meydana geldiği MKE’de, Keleş’in göreve gelmesinin ardından, son bir buçuk ayda ikinci patlama meydana geldi.

Ayrılan İş Güvenliği Müdürü'nün yerine uzun süre kimse alınmadı

İlhami Keleş’in genel müdür olarak atanmasından yaklaşık bir ay sonra, İş Güvenliği Müdürü Birol Hürtürk’ün görevinden ayrılması dikkat çekti. Hürtürk’ün EYT düzenlemesi sonrasında emekliliğe hak kazandığı ve bu hakkını kullanarak kurumdan ayrıldığı öğrenildi. Ancak Hürtürk’ün ayrılmasının ardından uzun bir süre bu birime atama yapılmayınca, birim de kapalı kaldı. 10 Haziran Cumartesi günü MKE’ye ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda beş işçinin yaşamını yitirdiği patlamadan iki gün sonra iş güvenliği birimi yeniden kuruldu.

Fosfor alevlendi, diğer prototiplere sıçradı

Birimin başına, 2017 mezunu Canberk Çelik getirildi. Çelik’le birlikte iş güvenliği biriminde dört personel daha görevlendirildi. Bu atamaların üzerinden henüz bir buçuk ay geçmeden bu kez bugünkü patlama meydana geldi.

Kayaş’taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçi yaralanırken, patlamanın Ar-Ge çalışması sırasında fosforun alevlenmesi ve diğer prototiplere sıçraması sonucu yaşandığı öğrenildi.

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş’in de patlamayı, MKE’nin SAHA EXPO tedarikçileriyle buluşma toplantısının yapıldığı ATO Congresium’da öğrendiği ve toplantıyı yarıda bırakarak fabrikaya gittiği öğrenildi. Bu arada aynı toplantı, Haziran ayında planlanmıştı ancak 10 Haziran’daki patlamanın ardından bugüne ertelenmişti.