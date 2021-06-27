Paşinyan'ın partisi yüzde 53,91 oyla seçimin galibi

Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu, erken parlamento seçimlerinin nihai sonucunu yayınladı ve Başbakan Vekili Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi'nin oyların yüzde 53,91'ini alarak zafere ulaştığını belirtti.

Ülkenin eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan Bloğu oyların yüzde 21,9'unu alarak ikinci oldu.

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tigran Mukuçyan, "Nihai sonuçlara göre, 687.761 seçmen (yüzde 53.91) Sivil Sözleşme için ve 269.481 (yüzde 21.9) Ermenistan Bloğu için oy kullandı." dedi.