Ermenistan'da erken seçime katılım yüzde 50'nin altında

Ermenistan'da bugün yapılan erken seçimlerde oy verme işlemleri sona erdi, sayım işlemine geçildi.

Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre seçime katılım oranı yüzde 49,4 oldu.

21 siyasi parti ile 4 seçim blokunun girdiği seçimde Ermenistan Parlamentosu'na 101 milletvekili seçilecek.

25 Nisan'da istifasını sunarak erken seçime gitme kararı alan ve o tarihten beri geçici başbakan olarak görevine devam eden Nikol Paşinyan’ın Sivil Sözleşme Partisi ile eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan liderliğindeki Ermenistan İttifakı iki büyük rakip olarak görülüyor.

Ülkede hükümeti kurabilmek için parlamentodaki sandalye sayısının yüzde 54'üne sahip olmak gerekiyor.

Eğer seçime katılan taraflardan biri hükümeti kuracak çoğunluğu elde edemezse Temmuz ayında ikinci tur seçime gidilecek.