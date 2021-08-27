Paşinyan'dan Türkiye açıklaması: Olumlu sinyaller alıyoruz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Cuma günü bir hükümet toplantısında, Erivan'ın Ankara'dan bölgede barışın tesisi konusunda bazı olumlu sinyaller aldığını söyledi.

Paşinyan, "Bölgede barışı tesis etme gündemine dönersek, Türkiye'den kamuoyundan olumlu sinyaller aldığımızı söylemeliyim. Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle karşılık vereceğiz" dedi.

2009 yılında Türkiye ve Ermenistan'ın üst düzey diplomatları Zürih'te diplomatik ilişkilerin kurulması ve karşılıklı ilişkilerin ilkelerine ilişkin protokoller imzalamış, ancak bu belgeler taraflarca onaylanmamıştı. 1 Mart 2018'de Ermenistan protokollerin iptal edildiğini duyurdu.

Erivan, Türkiye'yi 2020'deki Dağlık Karabağ savaşı sırasında Azerbaycan'a yardım ettiği için kınamıştı. Ermenistan ayrıca Türkiye'yi Suriye'den bölgeye cihatçı nakletmekle suçlamıştı.